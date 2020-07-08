На Буковині цього року відремонтують та збудують 70-80 км доріг державного значення – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У межах програми "Велике будівництво" у Чернівецькій області цього року буде відремонтовано та збудовано 50 км місцевих та 70-80 км доріг державного значення. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає УНН з посиланням на ОП.
Так, на сьогодні проведені й завершені всі тендери.
"У Чернівецькій області цього року буде відремонтовано та збудовано 50 км місцевих та 70-80 км доріг державного значення. На сьогодні сумарно на державні дороги та дороги місцевого значення в області виділено понад 1 мільярд гривень", – повідомив голова облдержадміністрації.
У свою чергу, Президент Володимир Зеленський відзначив важливість будівництва доріг в Україні та Чернівецькій області зокрема.
"Коли ще не був Президентом, мені соромно було їздити Україною через якість доріг, яких не було. У цьому році, ви знаєте, понад чотири тисячі кілометрів доріг ми побудуємо. Зараз у процесі", – наголосив Глава держави, додавши, що це в рази більше, ніж у попередні роки.
Президент зауважив, що Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб за п’ять років досягти в Україні принципово іншого рівня сервісу та якості доріг.
Раніше УНН писав, що Зеленський відвідав Рідківську загальноосвітню школу та ознайомився з перебігом реалізації в регіоні Національної програми "Велике будівництво".