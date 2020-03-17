На Буковине создадут карантинные посты для ограничения въезда и выезда на территорию области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100803 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 104066 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. На заседании областного штаба по предупреждению коронавируса решили ввести дополнительные ограничительные меры, в частности развернуть карантинно-эпидемиологические посты для ограничения въезда и выезда на территорию Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Управлению ГСЧС в Черновицкой области поручено развернуть 5 карантинно-эпидемиологических постов (село Звенячин) с целью ограничительных мер въезда и выезда на территорию области и 2 поста в селе Топоровцы Новоселицкого и Грозинцы Хотинского районов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на указанных постах будет введено круглосуточное дежурство работников Национальной полиции, управления ГСЧС, Главного управления Госпродпотребслужбы, медиков, которые, при необходимости, будут осуществлять превентивные меры, дезинфекцию транспортных средств, термометрию водителей и пассажиров.

Также на карантинно-эпидемиологических постах вести информационно-разъяснительную работу - рассказывать гражданам о мерах, которые помогут уберечься от коронавируса.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Ковалюк Богдан отметил, что основной задачей должно быть максимальное ограничение контактов людей, чтобы минимизировать риски распространения опасного заболевания.

Напомним, что Центральная государственная лаборатория проверяет на коронавирус COVID-19 15 человек из Черновицкой области.

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