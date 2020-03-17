На Буковині створять карантинні пости для обмеження в’їзду та виїзду на територію області

КИЇВ. 17 березня. УНН. На засіданні обласного штабу з упередження коронавірусу вирішили ввести додаткові обмежувальні заходи, зокрема розгорнути карантинно-епідеміологічні пости для обмеження в’їзду та виїзду на територію Чернівецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.