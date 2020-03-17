На Буковині створять карантинні пости для обмеження в’їзду та виїзду на територію області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На засіданні обласного штабу з упередження коронавірусу вирішили ввести додаткові обмежувальні заходи, зокрема розгорнути карантинно-епідеміологічні пости для обмеження в’їзду та виїзду на територію Чернівецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
“Управлінню ДСНС у Чернівецькій області доручено розгорнути 5 карантинно-епідеміологічних постів (село Звенячин) з метою обмежувальних заходів в’їзду та виїзду на територію області та 2 пости в селі Топорівці Новоселицького та Грозинці Хотинського районів”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на зазначених постах буде запроваджено цілодобове чергування працівників Національної поліції, управління ДСНС, Головного управління Держспоживслужби, медиків, які, у разі необхідності, здійснюватимуть превентивні заходи, дезінфекцію транспортних засобів, термометрію водіїв та пасажирів.
Також на карантинно-епідеміологічних постах вестимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу — розповідатимуть громадянам про заходи, які допоможуть уберегтися від коронавірусу.
Перший заступник голови облдержадміністрації Ковалюк Богдан наголосив, що основним завданням має бути максимальне обмеження контактів людей, щоб мінімізувати ризики розповсюдження небезпечного захворювання.
Нагадаємо, що Центральна державна лабораторія перевіряє на коронавірус COVID-19 15 осіб з Чернівецької області.