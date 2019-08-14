На Буковине крестьянина укусила змея на приусадебном участке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В понедельник житель с. Самакова Путильского района, 1978 г. н., работая на собственном приусадебном участке, в частности собирая сено, не заметил на земле змею и наступил на нее, которая укусила мужчину в левую ступню. Об этом УНН сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Черновицкой области.
Хозяин сразу обратился к медикам.
На данный момент он госпитализирован в хирургическое отделение Путильской центральной районной больницы.
Напомним, женщина во Львовской области попала в больницу из-за укуса змеи.