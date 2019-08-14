На Буковині селянина вкусила змія на присадибній ділянці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У понеділок мешканець с. Самаково Путильського району, 1978 р. н., пораючись на власній присадибній ділянці, зокрема збираючи сіно, не помітив на землі змію та наступив на неї, як вкусила чоловіка у ліву ступню. Про це УНН повідомили в Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Господар одразу звернувся до медиків.
На цей момент його госпіталізовано до хірургічного відділення Путильської центральної районної лікарні.
Нагадаємо, жінка на Львівщині потрапила у лікарню через укус змії.