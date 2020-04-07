На Буковине рассказали о состоянии пациентов, находящихся в реанимации с COVID-19

"В реанимации Глыбоцкой центральной районной больницы находится 6 пациентов. Один из них - в тяжелом состоянии, имеет пневмонию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще пятеро больных - в кислородной дотации. Коронавирус подтвержден лишь у одного из этих больных", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Черновицкой городской больнице №1 четверо больных - в реанимации. Один из них с диагностированным COVID-19 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В остальных коронавирус еще не подтвержден.

"Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больнице. Утром ей внезапно стало хуже, больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.

Также в Сторожинецкой центральной районной больнице трое больных на кислородной поддержке. Коронавирус подтвержден у одного из них.

Кроме того, в Хотинской центральной районной больнице двое пациенток с COVID-19 в реанимации. Одна имеет двустороннюю пневмонию и подключена к аппарату ИВЛ. Другая - на кислородной поддержке, однако никаких признаков респираторного заболевания у женщины нет, ее состояние тяжелое из-за инсульта.

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"Шести пациентам оказывают помощь в областной клинической больнице. У троих уже диагностирован коронавирус, у остальных - подозрение. На искусственной вентиляции легких один больной, пятеро - на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.

В ОГА сообщается, что в областной детской больнице двое больных с подозрением на COVID-19 в реанимации.

"Один из них - новорожденный мальчик, у матери которого подозревают коронавирус. Малыш чувствует себя хорошо, он под наблюдением медиков. 4-летнего мальчика перевели из Сторожинецкой ЦРБ. У него острое респираторное заболевание, однако врачи диагностировали также сахарный диабет, который и является основной причиной тяжелого состояния ребенка", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 7 апреля, зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные.