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У поліції спростували новину про смерть буковинки через штраф за порушення карантину

У поліції спростували новину про смерть буковинки через штраф за порушення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Інформація про смерть буковинки, яка настала після накладення штрафу за порушення правил карантину, не відповідає дійсності. Про це інформує відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

За даними правоохоронців, у мережі Інтернет розповсюджується інформація про нібито смерть пенсіонерки у Чернівецькій області після накладення штрафу. У публікаціях вказано, що в жінки стався серцевий напад після того, як на неї було складено адміністративний протокол за продаж молока на вулиці під час карантину.

Співробітники поліції перевірили вказану інформацію. За результатами встановлено, що серед протоколів, складених у період карантину за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, немає жодного щодо жінок, віком від 40 років, які б здійснювали торгівлю на вулиці, підкреслюють у поліції.

"Тож інформація про смерть жінки на Буковині після накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень не відповідає дійсності", - додали правоохоронці.

Як повідомляв УНН, у Києві з початку введення карантинних обмежень та станом на сьогодні, склали 574 адміністративних протоколів через порушення карантину.

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