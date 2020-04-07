В полиции опровергли новость о смерти буковинки из-за штрафа за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Информация о смерти буковинки, которая наступила после наложения штрафа за нарушение правил карантина, не соответствует действительности. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.
По данным правоохранителей, в сети Интернет распространяется информация о якобы смерти пенсионерки в Черновицкой области после наложения штрафа. В публикациях указано, что у женщины случился сердечный приступ после того, как на нее был составлен административный протокол за продажу молока на улице во время карантина.
Сотрудники полиции проверили указанную информацию. По результатам установлено, что среди протоколов, составленных в период карантина по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, нет ни одного в отношении женщин, в возрасте от 40 лет, которые осуществляли торговлю на улице, подчеркивают в полиции.
"Поэтому информация о смерти женщины на Буковине после наложения штрафа в размере 17 тысяч гривен не соответствует действительности", - добавили правоохранители.
Как сообщал УНН, в Киеве с начала введения карантинных ограничений и по состоянию на сегодня, составили 574 административных протокола за нарушение карантина.