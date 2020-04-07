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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86270 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100557 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102719 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101956 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110073 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99154 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104552 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131408 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130410 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В полиции опровергли новость о смерти буковинки из-за штрафа за нарушение карантина

В полиции опровергли новость о смерти буковинки из-за штрафа за нарушение карантина

Киев  •  УНН

 • 13305 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Информация о смерти буковинки, которая наступила после наложения штрафа за нарушение правил карантина, не соответствует действительности. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

По данным правоохранителей, в сети Интернет распространяется информация о якобы смерти пенсионерки в Черновицкой области после наложения штрафа. В публикациях указано, что у женщины случился сердечный приступ после того, как на нее был составлен административный протокол за продажу молока на улице во время карантина.

Сотрудники полиции проверили указанную информацию. По результатам установлено, что среди протоколов, составленных в период карантина по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, нет ни одного в отношении женщин, в возрасте от 40 лет, которые осуществляли торговлю на улице, подчеркивают в полиции.

"Поэтому информация о смерти женщины на Буковине после наложения штрафа в размере 17 тысяч гривен не соответствует действительности", - добавили правоохранители.

Как сообщал УНН, в Киеве с начала введения карантинных ограничений и по состоянию на сегодня, составили 574 административных протокола за нарушение карантина.

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