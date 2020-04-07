На Буковині розповіли про стан пацієнтів, які перебувають у реанімації з COVID-19

"У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває 6 пацієнтів. Один із них – у важкому стані, має пневмонію, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Ще п’ятеро недужих – на кисневій дотації. Коронавірус підтверджено лише в одного з цих хворих", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Чернівецькій міській лікарні №1 четверо хворих – у реанімації. Один із них із діагностованим COVID-19 підключений до апарату штучної вентиляції легень. У решти коронавірус іще не підтверджено.

"Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. Уранці їй раптово стало гірше, недужу підключили до апарату штучної вентиляції легень", - зазначається у повідомленні.

Також у Сторожинецькій центральній районній лікарні є троє хворих на кисневій підтримці. Коронавірус підтверджено у одного з них.

Окрім того, у Хотинській центральній районній лікарні двоє пацієнток із COVID-19 у реанімації. Одна має двобічну пневмонію та підключена до апарату ШВЛ. Інша – на кисневій підтримці, однак жодних ознак респіраторного захворювання у жінки немає, її стан важкий через інсульт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У поліції спростували новину про смерть буковинки через штраф за порушення карантину.

"Шістьом пацієнтам надають допомогу у обласній клінічній лікарні. У трьох уже діагностовано коронавірус, у решти – підозра. На штучній вентиляції легень один хворий, п’ятеро – на кисневій підтримці", - йдеться у повідомленні.

В ОДА повідомляється, що у обласній дитячій лікарні двоє хворих із підозрою на COVID-19 у реанімації.

"Один із них – новонароджений хлопчик, у матері якого підозрюють коронавірус. Малюк почувається добре, він під спостереженням медиків. 4-річного хлопчика перевели із Сторожинецької ЦРЛ. У нього гостре респіраторне захворювання, однак лікарі діагностували також цукровий діабет, який і є основною причиною важкого стану дитини", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні, станом на 9:00 7 квітня, зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні.