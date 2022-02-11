На Буковине маршрутка перевернулась в результате столкновения с грузовиком: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В поселке Лужаны (Черновицкая область) грузовик столкнулся с маршрутным такси, в результате чего произошло опрокидывание микроавтобуса. Из-за аварии пострадало 7 пассажиров маршрутки, пишет УНН со ссылкой на полицию Буковины.
Детали
Как выяснилось, 32-летний водитель грузовика “MAN” не выбрал безопасной скорости движения и дистанции, в результате чего допустил столкновение с припаркованным маршрутным такси “Mercedes-Benz 312”. В результате удара произошло опрокидывание микроавтобуса, в салоне которого на тот момент находился 48-летний водитель и семеро пассажиров.
Всех пассажиров микроавтобуса медики доставили в больницу для осмотра. Одну из пассажирок врачи госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника.
Следователи полиции внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.
Добавим
На трассе Одесса-Николаев накануне поздно вечером произошло смертельное ДТП. При лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека.
Столкновение произошло на полной скорости, а удар машин был такой силы, что большой загруженный тягач перевернулся: кузов выбросило с дороги, а прицеп оторвался. На месте ДТП дорога расширяется до четырех полос. Есть вероятность, что водитель микроавтобуса не заметил в темноте дорожные знаки и выехал на встречную полосу.