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На Буковині маршрутка перекинулася внаслідок зіткнення із вантажівкою: є постраждалі

На Буковині маршрутка перекинулася внаслідок зіткнення із вантажівкою: є постраждалі

Київ • УНН

 • 15611 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У селищі Лужани (Чернівецька область) вантажівка зіткнулася із маршрутним таксі, внаслідок чого сталося перекидання мікроавтобусу. Через аварію постраждало 7 пасажирів маршрутки, пише УНН з посиланням на поліцію Буковини.

Деталі

Як з’ясувалося, 32-річний водій вантажівки “MAN” не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з припаркованим маршрутним таксі “Mercedes-Benz 312”. Внаслідок удару сталося перекидання мікроавтобуса, в салоні якого на той момент перебував 48-річний кермувальник і семеро пасажирів.

Усіх пасажирів мікроавтобуса медики доставили до лікарні для огляду. Одну з пасажирок лікарі госпіталізували із забоєм поперекового відділу хребта.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі причини та обставини автопригоди.

Додамо

На трасі Одеса-Миколаїв напередодні пізно ввечері сталася смертельна ДТП. При лобовому зіткненні мікроавтобуса та вантажівки загинули троє людей.

Зіткнення сталося на повній швидкості, а удар машин був такої сили, що великий завантажений тягач перекинувся: кузов викинуло з дороги, а причіп відірвався. На місці ДТП дорога розширюється до чотирьох смуг. Є ймовірність, що водій мікроавтобуса не помітив у темряві дорожні знаки та виїхав на зустрічну смугу.

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