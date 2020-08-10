На Буковине второй день более 100 новых больных коронавирусом: области грозит попадание в "красную зону"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Черновицкой области 9 августа официально подтверждено еще 108 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 432 образца. Это второй день подряд, когда власти области фиксируют суточный прирост более чем 100 человек. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Второй день подряд более сотни больных. Специалисты областного лабораторного центра зафиксировали сегодня, 9 августа, 108 новых случаев коронавируса. Было исследовано 432 образца”, — написал Осачук.
Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случае — 6777 человек, написал глава ОГА.
“46 буковинцев выздоровели от COVID-19. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 наших земляков”, — отметил Осачук.
Глава облгосадминистрации отметил, что если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в “красную зону”. “Это означает возвращение к жесткому карантину. Очень прошу, давайте вместе не допустим этого”, — пояснил Осачук.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 80 949 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1897 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.