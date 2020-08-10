На Буковині другий день понад 100 нових хворих коронавірусом: області загрожує потрапляння до "червоної зони"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Чернівецькій області 9 серпня офіційно підтверджено ще 108 нових випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 432 зразки. Це другий день поспіль, коли влада області фіксує добовий приріст у понад 100 осіб. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Другий день поспіль більше сотні хворих. Фахівці обласного лабораторного центру зафіксували сьогодні, 9 серпня, 108 нових випадків коронавірусу. Було досліджено 432 зразки”, — написав Осачук.
Таким чином, загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку — 6777 осіб, написав глава ОДА.
“46 буковинців одужали від COVID-19. Усього ж недугу на даний час побороли 5215 наших краян”, — зазначив Осачук.
Очільник облдержадміністрації зауважив, що якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить до “червоної зони”. “Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень. Дуже прошу, давайте разом не допустимо цього”, — пояснив Осачук.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 80 949 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1897 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.