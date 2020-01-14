На Буковине государству вернули земельный участок стоимостью более 11 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На Буковине суд вернул в собственность государства земельный участок стоимостью 11,3 млн гривен и общей площадью 14,7 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.
"10 января 2020 года решением суда Черновицкой области удовлетворен иск заместителя военного прокурора Черновицкого гарнизона в интересах Министерства обороны Украины к юридическому лицу об истребовании земельного участка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд согласился с позицией военной прокуратуры о незаконности выбытия из собственности государства земель обороны и постановил истребовать в пользу государства в лице Министерства обороны земельный участок общей площадью 14,7 га и стоимостью - 11,3 млн грн. Указанный земельный участок находится в Сторожинецком районе Черновицкой области.
Напомним, в Хмельницкой области псевдо-фермер взял в аренду землю общей стоимостью более 8 млн гривен, которую впоследствии передал в субаренду.