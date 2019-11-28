На Хмельниччині псевдо-фермер незаконно отримав землю вартістю понад 8 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Хмельниччині псевдо-фермер взяв в оренду землю загальною вартістю понад 8 млн гривень, яку згодом передав у суборенду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.
Зокрема встановлено, що у 2014 році між Головним управлінням Держземагентства у Хмельницькій області та місцевим жителем укладено 5 договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Великозозулинецької та Глібківської сільських рад Красилівського району.
“Землі площею близько 112 га та орієнтовною вартістю понад 8 млн грн надано громадянину для ведення фермерського господарства. Через кілька місяців орендар передав вказані земельні ділянки в суборенду місцевому сільськогосподарському товариству, в якому сам же працевлаштований. Крім того, у громадянина, який отримав землю, відсутня будь-яка сільськогосподарська техніка, а фермерське господарство створено через сім місяців після подання прокурором позову до суду”, — сказано у повідомленні.
За даними прокуратури, це свідчить про те, що дійсний намір місцевого мешканця спрямовувався на штучне використання процедури створення фермерського господарства як пільгового порядку одержання земель державної власності в оренду поза передбаченою законодавством процедурою земельних торгів та подальшого їх використання іншим сільськогосподарським підприємством.
У зв’язку із цим, за позовом прокуратури Красилівським районним судом вказані накази Головного управління Держземагенства в області визнано незаконними та скасовано, а договори оренди та суборенди земельних ділянок недійсними.
Водночас сільськогосподарське товариство, не погодившись із вказаним рішенням районного суду, оскаржило його в апеляційному порядку.
Постановою Хмельницького апеляційного суду рішення районного суду залишено без змін.
Відтак, як повідомив керівник місцевої прокуратури Василь Сліпець, землі державної власності вартістю більш ніж 8 млн грн підлягають поверненню з незаконного користування у державну власність.
Нагадаємо, на Київщині у приватну власність було незаконно передано 18 га землі, що перебувають у коридорі проходження Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва та потрапляють безпосередньо в зону розміщення самої автодороги.