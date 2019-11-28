В Хмельницкой области псевдо-фермер незаконно получил землю стоимостью более 8 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Хмельницкой области псевдо-фермер взял в аренду землю общей стоимостью более 8 млн гривен, которую впоследствии передал в субаренду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
В частности установлено, что в 2014 году между Главным управлением Госземагентства в Хмельницкой области и местным жителем заключено 5 договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, расположенных на территории Великозозулинецкой и Глибкивской сельских советов Красиловского района.
"Земли площадью около 112 га и ориентировочной стоимостью более 8 млн грн предоставлено гражданину для ведения фермерского хозяйства. Через несколько месяцев арендатор передал указанные земельные участки в субаренду местному сельскохозяйственному обществу, в котором сам же трудоустроен. Кроме того, у гражданина, который получил землю, отсутствует какая-либо сельскохозяйственная техника, а фермерское хозяйство создано через семь месяцев после подачи прокурором иска в суд", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, это свидетельствует о том, что настоящие намерение местного жителя направлялся на искусственное использование процедуры создания фермерского хозяйства как льготного порядка получения земель государственной собственности в аренду вне предусмотренной законодательством процедурой земельных торгов и дальнейшего их использования другим сельскохозяйственным предприятием.
В связи с этим, по иску прокуратуры Красиловском районным судом указанные приказы Главного управления Госземагентства в области признаны незаконными и отменены, а договоры аренды и субаренды земельных участков недействительными.
В то же время сельскохозяйственное общество, не согласившись с указанным решением районного суда, обжаловало его в апелляционном порядке.
Постановлением Хмельницкого апелляционного суда решение районного суда оставлено без изменений.
Поэтому, как сообщил руководитель местной прокуратуры Василий Слепец, земли государственной собственности стоимостью более 8 млн грн подлежат возврату из незаконного пользования в государственную собственность.
Напомним, в Киевской области в частную собственность было незаконно передано 18 га земли, находящиеся в коридоре прохождения Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева и попадающие непосредственно в зону размещения самой автодороги.