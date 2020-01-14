На Буковині державі повернули земельну ділянку вартістю понад 11 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На Буковині суд повернув у власність держави земельну ділянку вартістю 11,3 млн гривень та загальною площею 14,7 га. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.
"10 січня 2020 року рішенням Господарського суду Чернівецької області задоволено позов заступника військового прокурора Чернівецького гарнізону в інтересах Міністерства оборони України до юридичної особи про витребування земельної ділянки", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що суд погодився з позицією військової прокуратури щодо незаконності вибуття з власності держави земель оборони та постановив витребувати на користь держави в особі Міністерства оборони земельну ділянку загальною площею 14,7 га та вартістю – 11,3 млн грн. Вказана земельна ділянка знаходиться у Сторожинецькому районі Чернівецької області.
Нагадаємо, на Хмельниччині псевдофермер взяв в оренду землю загальною вартістю понад 8 млн гривень, яку згодом передав у суборенду.