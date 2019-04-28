На Буковине мужчина получил тяжелое ножевое ранение в горло после пьянки

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Полицейские установили, что в процессе распития спиртных напитков дома у общего знакомого, между двумя гостями возник конфликт, во время которого один из них нанес другому ножевое ранение в область шеи. После совершения преступления нападавший скрылся с места происшествия.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника - 44-летнего местного жителя. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, на Луганщине мужчина, будучи вооружен ножом, напал на милиционера при исполнении им своих служебных обязанностей.