На Буковині чоловік отримав тяжке ножове поранення в горло після пиятики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У неділю о 15:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що 39-річний житель міста Вашківці отримав ножове поранення від малознайомого чоловіка. На місце злочину одразу виїхали слідчо оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та Вижницького відділення поліції, а також керівництво ВП. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.
Потерпілий у тяжкому стані перебуває в реанімації. Затриманого поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Поліцейські встановили, що в процесі розпиття спиртних напоїв вдома у спільного знайомого, між двома гостями виник конфлікт, під час якого один з них завдав іншому ножового поранення в область шиї. Після скоєння злочину нападник утік з місця події.
Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника – 44-річного місцевого жителя. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські встановлюють всі обставини злочину.
Нагадаємо, на Луганщині чоловік, будучи озброєний ножем, напав на правоохоронця під час виконання ним свої службових обов’язків.