На Буковині чоловік отримав тяжке ножове поранення в горло після пиятики

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У неділю о 15:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що 39-річний житель міста Вашківці отримав ножове поранення від малознайомого чоловіка. На місце злочину одразу виїхали слідчо оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та Вижницького відділення поліції, а також керівництво ВП. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.