На Буковине застрелили двух собак: полиция расследует жестокое обращение с животными

В селе Чагор в Черновицкой области застрелили двух собак. Полиция начала уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными и проводит расследование, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

«Вчера, 3 октября, в полицию поступило обращение от 43-летней черновчанки о том, что 28 сентября в селе Чагор она обнаружила факт жестокого обращения с собаками: двое мужчин на автомобиле совершили несколько выстрелов в двух животных и уехали с места происшествия. В результате полученных ранений собаки умерли», - сообщили в полиции.

Для установления обстоятельств на место происшествия выехали сотрудники полиции. Правоохранители обследовали территорию, изъяли записи с камер видеонаблюдения и сейчас осуществляют другие процессуальные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и установление лиц, причастных к совершению преступления.

Сведения об этом факте следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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