На Буковині застрелили двох собак: поліція розслідує жорстоке поводження із тваринами
Київ • УНН
У селі Чагор двоє чоловіків застрелили двох собак і втекли. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами та проводить розслідування.
У селі Чагор у Чернівецькій області застрелили двох собак. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами та проводить розслідування, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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"Учора, 3 жовтня, до поліції надійшло звернення від 43-річної чернівчанки про те, що 28 вересня у селі Чагор вона виявила факт жорстокого поводження із собаками: двоє чоловіків на автомобілі здійснили декілька пострілів у двох тварин та поїхали з місця події. Внаслідок отриманих поранень собаки померли", - повідомили у поліції.
Для встановлення обставин на місце події виїхали співробітники поліції. Правоохоронці обстежили територію, вилучили записи з камер відеоспостереження та наразі здійснюють інші процесуальні заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
Відомості про цей факт слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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