На Буковине задержан медик за 175 000 грн взятки за II-ю группу инвалидности

На Буковине задержали чиновницу врачебной консультативной комиссии, которая получала взятку, "регистрируя" мужчин призывного возраста лицами с II-й группой инвалидности. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

На Буковине раскрыли коррупционную схему с предоставлением инвалидности за взятку. Во время спецоперации правоохранители задержали чиновницу врачебной консультативной комиссии, которая за полученное вознаграждение "регистрировала" здоровых мужчин как лиц с II-й группой инвалидности. Стоимость такой "услуги" составляла от 3500 до 5000 долларов.

Она получала деньги на каждом этапе коррупционной деятельности. В ходе процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали получение медиком 2000 гривен, 600 евро и 3500 долларов неправомерной выгоды.

По результатам обысков у фигурантки правоохранители изъяли наличные в разной валюте на сумму 8,4 миллиона гривен.

Добавим

Подозреваемую задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 181 680 гривен.

В суд направлено дело о крупнейшей в истории Украины взятке в размере более 19 млн долл. США