На Буковине семья отравилась грибами: мать умерла, отец и сын в больнице
Киев • УНН
В Новоднестровске мать умерла, а отец с сыном попали в больницу после отравления грибами. Спасатели призывают быть осторожными с употреблением грибов.
В Черновицкой области семья отравилась грибами, мать умерла, отец и сын в больнице, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Трагедия произошла в городе Новоднестровск. Родственники обратились в полицию, поскольку семья перестала выходить на связь. Было принято решение открыть дверь квартиры.
Внутри спасатели обнаружили трех человек: 1968, 1972 и 2010 годов рождения. К сожалению, женщина уже не подавала признаков жизни, а мужчина и ребенок находились без сознания. Предварительно установлено, что накануне они употребляли грибы.
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В ГСЧС напомнили, если не уверены, что грибы съедобные, – не употребляйте их. Не покупайте грибы на стихийных рынках.
При первых симптомах отравления немедленно обращайтесь к врачу. В таких случаях решающая каждая минута. Не занимайтесь самолечением.
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