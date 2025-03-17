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На Буковине семья отравилась грибами: мать умерла, отец и сын в больнице

Киев • УНН

 • 55958 просмотра

В Новоднестровске мать умерла, а отец с сыном попали в больницу после отравления грибами. Спасатели призывают быть осторожными с употреблением грибов.

На Буковине семья отравилась грибами: мать умерла, отец и сын в больнице

В Черновицкой области семья отравилась грибами, мать умерла, отец и сын в больнице, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Трагедия произошла в городе Новоднестровск. Родственники обратились в полицию, поскольку семья перестала выходить на связь. Было принято решение открыть дверь квартиры.

Внутри спасатели обнаружили трех человек: 1968, 1972 и 2010 годов рождения. К сожалению, женщина уже не подавала признаков жизни, а мужчина и ребенок находились без сознания. Предварительно установлено, что накануне они употребляли грибы.

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Добавим

В ГСЧС напомнили, если не уверены, что грибы съедобные, – не употребляйте их. Не покупайте грибы на стихийных рынках.

При первых симптомах отравления немедленно обращайтесь к врачу. В таких случаях решающая каждая минута. Не занимайтесь самолечением.

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