На Буковині родина отруїлася грибами: мати померла, батько і син в лікарні

У Чернівецькій області родина отруїлася грибами, мати померла, батько й син у лікарні, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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Трагедія сталася у місті Новодністровськ. Родичі звернулися до поліції, оскільки сім’я перестала виходити на зв’язок. Було ухвалено рішення відкрити двері квартири.

Всередині рятувальники виявили трьох людей: 1968, 1972 і 2010 років народження. На жаль, жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і дитина перебували без свідомості. Попередньо встановлено, що напередодні вони вживали гриби.

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У ДСНС нагадали, якщо не впевнені, що гриби їстівні, – не вживайте їх. Не купуйте гриби на стихійних ринках.

При перших симптомах отруєння негайно звертайтеся до лікаря. У таких випадках вирішальна кожна хвилина. Не займайтеся самолікуванням.

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