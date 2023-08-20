На боевом дежурстве в Черном море находится один вражеский ракетоноситель - ВМС

Общий залп ракетоносителя - до 4 ракет.

Также по информации ВМС в Азовском море в настоящее время – 1 вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

За сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море – 17 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор;

в Черное море - 17 судов, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор.

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