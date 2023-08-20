На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій – ВМС

Загальний залп ракетоносія - до 4 ракет.

Також за інформацію ВМС в Азовському морі наразі – 1 ворожий корабель. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 17 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 17 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор.

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