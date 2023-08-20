На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій – ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену ВМС ЗСУ.
Загальний залп ракетоносія - до 4 ракет.
Також за інформацію ВМС в Азовському морі наразі – 1 ворожий корабель. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;
За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 17 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря - 17 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор.
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