Біля Керченського мосту зафіксовано 5 ворожих вантажних кораблів – «АТЕШ»
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. «АТЕШ» веде спостереження за керченським мостом, про результати свого спостереження партизани повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
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«Агент нашого руху доповідає, що зараз біля керченського мосту перебувають 5 вантажних кораблів. Ймовірно, перевозять військову техніку і спорядження.
Наші агенти діють по всьому Криму, і ми продовжимо моніторити пересування рашистів. Техніка не повинна доїхати до фронту!», - повідомили партизани.
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Нагадаємо
12 серпня в районі Кримського мосту прогриміло два потужні вибухи. Кримський міст стратегічно важлива ціль для українських військових. Адже росія використовує його для постачання своїх військ технікою та боєприпасами.