Возле керченского моста зафиксировано 5 вражеских грузовых кораблей – «АТЕШ»

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«Агент нашего движения докладывает, что сейчас возле керченского моста находятся 5 грузовых кораблей. Вероятно, перевозят военную технику и снаряжение.

Наши агенты действуют по всему Крыму, и мы продолжим мониторить передвижение рашистов. Техника не должна доехать до фронта!», - сообщили партизаны.

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Напомним

12 августа в районе Крымского моста прогремело два мощных взрыва. Крымский мост стратегически важная цель для украинских военных. Так как россия использует его для снабжения своих войск техникой и боеприпасами.