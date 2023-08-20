Возле керченского моста зафиксировано 5 вражеских грузовых кораблей – «АТЕШ»
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. «АТЕШ» ведет наблюдение за керченским мостом, о результатах своего наблюдения партизаны сообщили в своей Телеграм-канале, пишет УНН.
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«Агент нашего движения докладывает, что сейчас возле керченского моста находятся 5 грузовых кораблей. Вероятно, перевозят военную технику и снаряжение.
Наши агенты действуют по всему Крыму, и мы продолжим мониторить передвижение рашистов. Техника не должна доехать до фронта!», - сообщили партизаны.
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Напомним
12 августа в районе Крымского моста прогремело два мощных взрыва. Крымский мост стратегически важная цель для украинских военных. Так как россия использует его для снабжения своих войск техникой и боеприпасами.