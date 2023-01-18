На борту вертолета, упавшего в Броварах, было 9 человек - полиция

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"Вертолет ГСЧС разбился. На борту находились девять человек...", - заявила Марьяна Рева.

Детали

По ее словам, говорить о предварительных причинах аварии очень рано. Для этого у следователей есть соответствующие определенные работы.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах Киевской области возле детского сада упал вертолет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.