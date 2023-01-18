На борту вертольота, що впав у Броварах, було 9 осіб - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На борту гелікоптера, який впав у Броварах, було 9 людей. Причини авіакатастрофи наразі не відомі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева, передає УНН.
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"Гелікоптер ДСНС розбився. На борту перебували дев'ять осіб...", - заявила Мар'яна Рева.
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За її словами, говорити про попередні причини аварії дуже зарано. Для цього слідчі мають відповідні певні роботи.
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.