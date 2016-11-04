На блокпосту возле Мариуполя обнаружили более 1 кг тротила

Так, 2 шашки весом 400 г и 2 по 200 г были обнаружены в сумке, которая находилась в кузове грузовика. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Водитель авто 1983 года рождения объясняет, что сумка принадлежит не ему. Кому именно - установит следствие.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа полиции. После проведения первоочередных действий факт получит правовую оценку.