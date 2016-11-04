На блокпосту біля Маріуполя виявлено понад 1 кг тротилу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. На блокпосту біля Маріуполя виявили понад 1 кг тротилу. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Так, 2 шашки вагою 400 г і 2 по 200 г було виявлено в сумці, яка знаходилася в кузові вантажівки. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Водій авто 1983 року народження пояснює, що сумка належить не йому. Кому саме — встановить слідство.
Зараз на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Після проведення першочергових дій факт отримає правову оцінку.