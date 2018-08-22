На большинстве территории Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В большинстве областей Украины в ближайшие дни сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"22-23 августа в восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Ровенской, большинстве районов Киевской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Так, по данным спасателей, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствием человеческой легкомысленности.
Как сообщал УНН, согласно прогнозам, аномальная засуха в Европе приведет к значительной потере урожая.