На більшості території України очікується надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У більшості областей України найближчими днями утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"22-23 серпня у східних, південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, більшості районів Київської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Так, за даними рятувальників, причиною масштабних загорянь у лісах, на торфовищах та на сміттєзвалищах зазвичай є наслідок людської легковажності.
Як повідомляв УНН, згідно з прогнозами, аномальна посуха в Європі призведе до значної втрати врожаю.