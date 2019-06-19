На берегу озера в Авдеевке нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На берегу озера в городе Авдеевка Донецкой области обнаружили труп неустановленного мужчины. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело мужчины в возрасте 30-35 лет нашли на берегу озера в песчаном карьере. У покойного обнаружили гематому на лице. Мужчина был одет только в купальные плавки. Личность погибшего пока установить не удалось.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас устанавливается личность погибшего и обстоятельства смерти.
Напомним, в городе Ходоров Львовской области найдено труп мужчины с около сорока ножевыми ранениями.
Ранее УНН сообщал, что на столичном железнодорожном вокзале возле подземного перехода обнаружили тело мужчины без признаков жизни.