На березі озера в Авдіївці знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На березі озера в місті Авдіївка Донецької області виявили труп невстановленого чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка віком 30-35 років знайшли на березі озера у піщаному кар’єрі. У покійного виявили гематому на обличчі. Чоловік був одягнений тільки у купальні плавки. Особу загиблого поки встановити не вдалося.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі встановлюється особа загиблого та обставини смерті.
Нагадаємо, у місті Ходорів Львівської області знайдено труп чоловіка з близько сорока ножовими пораненнями.
Раніше УНН повідомляв, що на столичному залізничному вокзалі біля підземного переходу виявили тіло чоловіка без ознак життя.