На базе ВВС США в Огайо объявлена ​​тревога из-за сообщения о неизвестном человеке с оружием

"Примерно в 12:40 (19:40 по Киевом) экстренные службы базы, включая силы безопасности и пожарных, были подняты по тревоге в связи с сообщением об инциденте, причиной которого стал вооруженный человек в госпитале базы, - отмечается в твите. - Личный состав базы был направлен в укрытие на то время, пока идет расследование инцидента".

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные.

Как сообщал УНН, полиция в США распознала и ищет убийцу кардиолога Джорджа Буша-старшего.