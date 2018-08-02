На базе ВВС США в Огайо объявлена тревога из-за сообщения о неизвестном человеке с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Тревога объявлена на базе ВВС США Райт-Паттерсон близ города Дейтон в штате Огайо из-за сообщения о присутствии неизвестного вооруженного мужчины на территории местного военного госпиталя. Об этом сообщило командование базы на своей официальной странице в Twitter, сообщает УНН.
"Примерно в 12:40 (19:40 по Киевом) экстренные службы базы, включая силы безопасности и пожарных, были подняты по тревоге в связи с сообщением об инциденте, причиной которого стал вооруженный человек в госпитале базы, - отмечается в твите. - Личный состав базы был направлен в укрытие на то время, пока идет расследование инцидента".
На место происшествия прибыли полицейские и пожарные.
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