На базі ВПС США в Огайо оголошено тривогу через повідомлення про невідомому людину зі зброєю

“Приблизно о 12:40 (19:40 за Києвом) екстрені служби бази, включаючи сили безпеки і пожежних, були підняті по тривозі у зв’язку з повідомленням про інцидент, причиною якого став озброєний чоловік у госпіталі бази, — наголошується в твіті. — Особистий склад бази був направлений в укриття на той час, поки йде розслідування інциденту”.

На місце події прибули поліцейські і пожежні.

Як повідомляв УНН, поліція в США розпізнала і шукає вбивцю кардіолога Джорджа Буша-старшого.