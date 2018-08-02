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На базі ВПС США в Огайо оголошено тривогу через повідомлення про невідомому людину зі зброєю

На базі ВПС США в Огайо оголошено тривогу через повідомлення про невідомому людину зі зброєю

Київ • УНН

 • 9486 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Тривога оголошена на базі ВПС США Райт-Паттерсон поблизу міста Дейтон у штаті Огайо через повідомлення про присутність невідомого озброєного чоловіка на території місцевого військового госпіталю. Про це повідомило командування бази на своїй офіційній сторінці в Twitter, інформує УНН.

“Приблизно о 12:40 (19:40 за Києвом) екстрені служби бази, включаючи сили безпеки і пожежних, були підняті по тривозі у зв’язку з повідомленням про інцидент, причиною якого став озброєний чоловік у госпіталі бази, — наголошується в твіті. — Особистий склад бази був направлений в укриття на той час, поки йде розслідування інциденту”.

На місце події прибули поліцейські і пожежні.

Як повідомляв УНН, поліція в США розпізнала і шукає вбивцю кардіолога Джорджа Буша-старшого.

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