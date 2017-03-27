На базе у Балаклеи до сих пор раздаются одиночные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. На технической территории арсенала у Балаклеи наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По состоянию на 7:00 27 марта территорию г. Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации, очищены от взрывоопасных предметов.
На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечено 3 пожарных танка, 3 инженерные машины разграждения (ИМР) и 3 пожарных автомобиля МО, для подвоза воды привлечены 3 пожарные автомобили ГСЧС.
В зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена работа потенциально опасных объектов, закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2663 человек и 236 единиц техники.
Как сообщал УНН, в Балаклее и районе завершилось разминирование территории.
Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.