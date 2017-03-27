На базі біля Балаклії досі лунають поодинокі вибухи

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На технічній території арсеналу біля Балаклії спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Станом на 7:00 27 березня територію м. Балаклія та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації, очищено від вибухонебезпечних предметів.

На технічній території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Для локалізації та ліквідації осередків загоряння залучено 3 пожежні танки, 3 інженерні машини розгородження (ІМР) та 3 пожежні автомобілі МО, для підвозу води залучено 3 пожежні автомобілі ДСНС.

В зоні надзвичайної ситуації відключено газопостачання, тимчасово призупинено роботу потенційно-небезпечних об’єктів, закрито повітряний простір в радіусі 40 км.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2663 людей та 236 одиниць техніки.

Як повідомляв УНН, у Балаклії та районі завершилось розмінування території.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

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