На базі біля Балаклії досі лунають поодинокі вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На технічній території арсеналу біля Балаклії спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Станом на 7:00 27 березня територію м. Балаклія та дев’ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації, очищено від вибухонебезпечних предметів.
На технічній території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Для локалізації та ліквідації осередків загоряння залучено 3 пожежні танки, 3 інженерні машини розгородження (ІМР) та 3 пожежні автомобілі МО, для підвозу води залучено 3 пожежні автомобілі ДСНС.
В зоні надзвичайної ситуації відключено газопостачання, тимчасово призупинено роботу потенційно-небезпечних об’єктів, закрито повітряний простір в радіусі 40 км.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2663 людей та 236 одиниць техніки.
Як повідомляв УНН, у Балаклії та районі завершилось розмінування території.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.