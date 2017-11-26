На Бали из-за извержения вулкана эвакуировали 24 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Из-за извержения вулкана Агунг около 24 тыс. жителей острова Бали были эвакуированы, передает УНН со ссылкой CNN.
Как отмечается, жителей эвакуировали из 224 населенных пунктов. Кроме того, по данным местных властей, столб пепла поднимался на высоту 7,5 км.
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Напомним, в Индонезии на острове Бали через второе за неделю извержения вулкана Агунг нарушилось международное авиасообщение.