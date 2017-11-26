На Бали из-за извержения вулкана эвакуировали 24 тыс. человек

Как отмечается, жителей эвакуировали из 224 населенных пунктов. Кроме того, по данным местных властей, столб пепла поднимался на высоту 7,5 км.

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Напомним, в Индонезии на острове Бали через второе за неделю извержения вулкана Агунг нарушилось международное авиасообщение.