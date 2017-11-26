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На Балі через виверження вулкана евакуювали 24 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Через виверження вулкана Агунг приблизно 24 тис. жителів острова Балі були евакуйовані, передає УНН з посилання CNN.

Як зазначається, жителів евакуювали з 224 населених пунктів. Окрім того, за даними місцевої влади, стовп попелу піднімався на висоту 7,5 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля берегів індонезійського острова стався землетрус магнітудою 6,7

Нагадаємо, в Індонезії на острові Балі через друге за тиждень виверження вулкану Агунг порушилося міжнародне авіасполучення.

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