Виверження вулкану на Балі спричинило збій в роботі авіакомпаній

Влада Індонезії заявляє, що острів залишається безпечним. Рівень небезпеки вулкана не був підвищений.

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Зазначається, що після виверження, вулкан викинув в повітря стовп попелу заввишки близько 1,5 км. Хмара попелу пройшла осторонь від міжнародного аеропорту Балі, який залишився відкритим. Проте, авіакомпанії скасували кілька міжнародних рейсів.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,7 стався в морі Банда, недалеко від узбережжя індонезійського острова Сулавесі.