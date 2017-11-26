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Виверження вулкану на Балі спричинило збій в роботі авіакомпаній

Київ • УНН

 • 12864 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Індонезії на острові Балі через друге за тиждень виверження вулкану Агунг порушилося міжнародне авіасполучення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Влада Індонезії заявляє, що острів залишається безпечним. Рівень небезпеки вулкана не був підвищений.

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Зазначається, що після виверження, вулкан викинув в повітря стовп попелу заввишки близько 1,5 км. Хмара попелу пройшла осторонь від міжнародного аеропорту Балі, який залишився відкритим. Проте, авіакомпанії скасували кілька міжнародних рейсів.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,7 стався в морі Банда, недалеко від узбережжя індонезійського острова Сулавесі.

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