Активність найбільшого діючого вулкану Ісландії зросла до "жовтого" рівня

Зазначається, що активність вулкана сильно підвищилася останнім часом. Був оголошений "жовтий" рівень небезпеки.

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"Існує значна невизначеність щодо того, як буде розвиватися ситуація", - повідомили в метеорологічній службі.

Останній раз Ерайфайокутль вивергався в 1727 році. До цього виверження відбувалося в 1362 році.

Нагадаємо, вулкан Попокатепетль у Центральній Мексиці знову вивергає попіл.