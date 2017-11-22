Активність найбільшого діючого вулкану Ісландії зросла до "жовтого" рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ісландські геологи попередили про можливе виверження вулкана Ерайфайокутль, що є найбільшим діючим вулканом в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Зазначається, що активність вулкана сильно підвищилася останнім часом. Був оголошений "жовтий" рівень небезпеки.
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"Існує значна невизначеність щодо того, як буде розвиватися ситуація", - повідомили в метеорологічній службі.
Останній раз Ерайфайокутль вивергався в 1727 році. До цього виверження відбувалося в 1362 році.
Нагадаємо, вулкан Попокатепетль у Центральній Мексиці знову вивергає попіл.