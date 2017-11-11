У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль

"Вулкан викинув стовп попелу на висоту 2 кілометри від кратера; фрагменти з лавового купола залишилися на південно-східному схилі", - зазначається в публікації.

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Зазначимо вулкан Попокатепетль з кінця вересня періодично здійснює низькоінтенсивні виверження.

Як повідомляв раніше УНН, дослідники Единбурзького університету виявили під двокілометровим крижаним щитом в Антарктиді найбільший вулканічний регіон на Землі.