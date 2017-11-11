У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вулкан Попокатепетль у Центральній Мексиці знову вивергає попіл. Про це повідомляє УНН з посиланням на SkyAlert.
"Вулкан викинув стовп попелу на висоту 2 кілометри від кратера; фрагменти з лавового купола залишилися на південно-східному схилі", - зазначається в публікації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Японії вперше за 6 років "прокинувся" вулкан Сіммое
Зазначимо вулкан Попокатепетль з кінця вересня періодично здійснює низькоінтенсивні виверження.
Як повідомляв раніше УНН, дослідники Единбурзького університету виявили під двокілометровим крижаним щитом в Антарктиді найбільший вулканічний регіон на Землі.