В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

"Вулкан выбросил столб пепла на высоту 2 километра от кратера; фрагменты из лавового купола остались на юго-восточном склоне", - отмечается в публикации.

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Отметим вулкан Попокатепетль с конца сентября периодически осуществляет низкоинтенсивное извержения.

Как сообщал ранее УНН, исследователи Эдинбургского университета обнаружили под двухкилометровым ледяным щитом в Антарктиде самый вулканический регион на Земле.