В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вулкан Попокатепетль в Центральной Мексике снова извергает пепел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyAlert.
"Вулкан выбросил столб пепла на высоту 2 километра от кратера; фрагменты из лавового купола остались на юго-восточном склоне", - отмечается в публикации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии впервые за 6 лет "проснулся" вулкан Симмое
Отметим вулкан Попокатепетль с конца сентября периодически осуществляет низкоинтенсивное извержения.
Как сообщал ранее УНН, исследователи Эдинбургского университета обнаружили под двухкилометровым ледяным щитом в Антарктиде самый вулканический регион на Земле.