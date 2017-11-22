Активность крупнейшего действующего вулкана Исландии возросла до "желтого" уровня

Отмечается, что активность вулкана сильно повысилась в последнее время. Был объявлен "желтый" уровень опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Антарктиде обнаружили около ста вулканов

"Существует значительная неопределенность относительно того, как будет развиваться ситуация", - сообщили в метеорологической службе.

Последний раз Эрайвайёкюдль извергался в 1727 году. К этому извержения происходило в 1362 году.

Напомним, вулкан Попокатепетль в Центральной Мексике снова извергает пепел.