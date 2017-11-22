Активность крупнейшего действующего вулкана Исландии возросла до "желтого" уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Исландские геологи предупредили о возможном извержении вулкана Эрайвайёкюдль, что является самым действующим вулканом в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Отмечается, что активность вулкана сильно повысилась в последнее время. Был объявлен "желтый" уровень опасности.
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"Существует значительная неопределенность относительно того, как будет развиваться ситуация", - сообщили в метеорологической службе.
Последний раз Эрайвайёкюдль извергался в 1727 году. К этому извержения происходило в 1362 году.
Напомним, вулкан Попокатепетль в Центральной Мексике снова извергает пепел.