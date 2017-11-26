Извержение вулкана на Бали вызвало сбой в работе авиакомпаний

Власти Индонезии заявляет, что остров остается безопасным. Уровень опасности вулкана не был повышен.

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Отмечается, что после извержения вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой около 1,5 км. Облако пепла прошла в стороне от международного аэропорта Бали, который остался открытым. Однако, авиакомпании отменили несколько международных рейсов.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в море Банда , недалеко от побережья индонезийского острова Сулавеси.