Извержение вулкана на Бали вызвало сбой в работе авиакомпаний
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Индонезии на острове Бали через второе за неделю извержения вулкана Агунг нарушилось международное авиасообщение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Власти Индонезии заявляет, что остров остается безопасным. Уровень опасности вулкана не был повышен.
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Отмечается, что после извержения вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой около 1,5 км. Облако пепла прошла в стороне от международного аэропорта Бали, который остался открытым. Однако, авиакомпании отменили несколько международных рейсов.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в море Банда , недалеко от побережья индонезийского острова Сулавеси.