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На Бахмутском направлении ежедневно погибает до 100 россиян – Восточная группировка войск

На Бахмутском направлении ежедневно погибает до 100 россиян – Восточная группировка войск

Киев • УНН

 • 809547 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Ежедневно на Бахмутском направлении войска рф теряют до 100 человек, столько же оккупантов получают ранения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает УНН

Цитата

"Здесь можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и примерно столько же ранеными в зависимости от времени", - сказал он.

Детали

По словам Череватого, ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, но контролируемой. Он отметил, что оккупанты вынуждены постоянно осуществлять ротацию из-за больших потерь в личном составе, пытаются менять тактику боя. В частности, сообщил Череватый, военные чвк "вагнер" формируют небольшие группы, чтобы проникнуть на украинские позиции.

Он подчеркнул, что российским военным не удастся оцепить Бахмут, ведь ВСУ держат оборону, успешно отражают атаки врага.

Напомним

По данным британской разведки, стремление захватить Бахмут Донецкой области может быть символической политической задачей для россии, несмотря на то, что является дорогостоящим и составляет ограниченную оперативную ценность.

Украинские Национальные Новости

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