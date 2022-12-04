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На Бахмутському напрямку щодня гине до 100 росіян - Східне угрупування військ

На Бахмутському напрямку щодня гине до 100 росіян - Східне угрупування військ

Київ • УНН

 • 809548 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Щодня війська рф втрачають на Бахмутському напрямку до 100 осіб, стільки ж окупантів отримують поранення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає УНН

Цитата

"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими і приблизно стільки ж пораненими залежно від доби", - сказав він.

Деталі

За словами Череватого, ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, але контрольованою. Він зазначив, що окупанти вимушені постійно здійснювати ротацію через великі втрати в особовому складі, намагаються змінювати тактику бою. Зокрема, повідомив Череватий, військові пвк "вагнер" формують невеликі групи, щоб проникнути на українські позиції.

Він наголосив, що російським військовим не вдасться оточити Бахмут, адже ЗСУ тримають оборону, успішно відбивають атаки ворога.

Нагадаємо

За даними британської розвідки, прагнення захопити Бахмут Донецької області може бути символічним політичним завданням для росії, попри те, що є дороговартісним і становить обмежену оперативну цінність.

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